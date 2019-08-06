Сухум, , 15:21 — REGNUM

6 августа в заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление «Об установлении ежемесячного пособия участникам боевых действий в Афганистане», сообщает ИА АпсныПресс.

Текст постановления был подготовлен министром труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Русланом Аджба. В соответствии с постановлением, с 1 июля 2019 года участникам боевых действий в Афганистане назначается ежемесячное пособие в размере 3 тыс. рублей. Выплаты будут производиться за счет средств резервных источников бюджета Абхазии. При формировании республиканского бюджета на 2020 год и последующие годы министерству финансов Абхазии предстоит предусмотреть расходы на финансирование выплаты пособия. Как пояснил Руслан Аджба, новое постановление направлено на усиление социальной поддержки участникам боевых действий в Афганистане (1979−1989). Ежемесячные выплаты будут получать 130 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Часть финансовой помощи России Абхазия выплатит участникам войн