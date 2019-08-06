Москва, , 15:15 — REGNUM

Преступления, совершенные в России в области компьютерной информации, дали самый большой прирост за полгода. Об этом говорят данные статистики, приведенные 6 августа пресс-службой Генпрокуратуры РФ.

В общей сложности с января по июнь в стране зарегистрировано 1 011 572 преступления, что на 1,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года (18 606 преступлений).

Из них 117 640 преступлений совершено «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», прирост в этом случае составил 46,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне.

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