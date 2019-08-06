с. Черный Яр, , 15:14 — REGNUM

В Астраханской области судебные приставы приостановили работу одного из этажей поликлиники в Черноярском районе. Как сообщила пресс-служба ФССП России по Астраханской области, причиной стали нарушения правил противопожарной безопасности.

На втором этаже поликлиники не было эвакуационного выхода через открытую пожарную лестницу. Руководству учреждения внесли предупреждение, однако к установленному сроку нарушение не устранили.

Суд признал руководство виновным по административной статье «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль». Деятельности второго этажа поликлиники приостановили в качестве наказания.

После этого к установленному сроку исполнительное производство было фактически исполнено, нарушения в медучреждении устранили. Сейчас второй этаж районной больницы работает в штатном режиме.