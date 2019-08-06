Москва, , 15:41 — REGNUM

Президентский Совет по правам человека обратится в Следственный комитет России, прокуратуру и МВД из-за действий силовых структур на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на главу комиссии СПЧ по избирательным правам Илью Шаблинского.

«В числе прочего он отметил, что члены Совета не нашли признаков массовых беспорядков на акции 27 июля, после которой было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье», — пишет СМИ.

В настоящий момент по данному уголовному делу арестованы девять человек, один объявлен в розыск.

Напомним, в Москве прошли две несогласованные с властями акции оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. По итогам был наложен административный арест на 109 участников.