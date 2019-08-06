Сеул, , 15:22 — REGNUM

В 2017 году число жителей КНДР получивших гражданство одной из 28 стран Европейского союза составило 57 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Евростата.

Согласно опубликованным данным, в период с 2007 по 2017 год общее число жителей Северной Кореи, получивших гражданство в Европейском союзе, увеличилось до 877 человек.

Кроме того, в 2017 году еще 31 житель КНДР получил гражданство Великобритании, 11 человек — гражданство Германии, 5 человек — гражданство Италии, 4 человека — гражданство Кипра, 2 человека — гражданство Мальты, и по одному человеку — гражданство Бельгии, Чехии, Франции и Нидерландов.

Известно, что в 2016 году гражданство в ЕС получили 66 жителей КНДР, а в 2015 году — 128 человек, в 2014 году — 57 человек, в 2013 году — 90 человек, в 2012 году — 123 человека, в 2011 году — 77 человек.

За последние 11 лет 407 жителей КНДР стали гражданами Германии, еще 348 человек — гражданами Великобритании.

Известно, что в период с 2007 по 2013 год Германия выдавала гражданство 33−75 представителям Северной Кореи в год, однако с 2014 года ограничила выдачу гражданства до 7−13 человек в год.

Что касается Великобритании, то до 2011 году страна выдала гражданство только 20 представителям КНДР, однако в 2012 году — число новых граждан увеличилось до 39 человек, в 2015 году — до 108 человек.

Данные за 2018 г. пока не приводятся.