Москва, , 15:03 — REGNUM

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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Он также добивал, что в ходе проверок надзорное ведомство оценит законность действий властей в связи с распространением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Будем устанавливать причины возникновения пожаров. Будем решать вопрос с возмещением материального ущерба, который причиняется окружающей среде», — приводит РИА Новости слова Куреного.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. Недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населённых пунктов и данных о времени ликвидации пожаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД провести проверки и выявить случаи умышленных поджогов леса в Сибири. Премьер-министр полагает, что лес могли поджечь для сокрытия незаконной заготовки древесины. Об исполнении поручения должно быть доложено до 1 ноября.

Напомним, пожары в Иркутской области и Красноярском крае полыхают уже несколько недель. Так, на сегодня, 6 августа, в Красноярском крае зарегистрировано 106 лесных пожаров на общей площади 834,2 тыс. га.