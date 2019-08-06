Ним, Франция, , 15:05 — REGNUM

Церемония прощания с пилотом, погибшим во время тушения лесных пожаров, прошла на авиабазе во французском департаменте Гар, сообщает Le Parisien.

Семья и коллеги собрались на авиабазе в Ниме 6 августа, чтобы проститься с пилотом ВВС Франком Шено, погибшим 2 августа в результате крушения пожарного самолёта.

Издание отмечает, что на церемонии прощания также присутствовал министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

«Франция никогда не забывает тех, кто пал на службе, кто защищал страну. Жизнь останавливается, но героизм остается», — заявил министр в своей речи, добавив, что «вся правда о случившемся будет раскрыта».

Известно, что пилот Франк Шено был посмертно награжден орденом Почетного легиона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт-амфибия Tracker потерпел крушение при тушении лесных пожаров во французском департаменте Гар, где лесными пожарами уничтожено около 250 гектаров леса.

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