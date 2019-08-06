Бамако, , 15:37 — REGNUM

Террористические группы открыли более 600 подконтрольных джихадистам школ на границе Мали и Буркина-Фасо. Об этом передает малийская радиостанция Studio Tamani со ссылкой на доклад ООН.

В документе Группы поддержки ООН по наблюдению за ограничительными мерами в отношении «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освещается проблема создания новых «зон влияния экстремистских групп».

Отмечается, что в качестве опорных точек террористы используют полностью подконтрольные им образовательные учреждения.