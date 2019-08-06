Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн пообещал вернуться в Санкт-Петербург. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram 5 августа.

На опубликованном фото изображено, как музыкант сидит на крыше теплохода и смотрит на Неву. Линдеманн подписал изображение: «Санкт-Петербург, скоро увидимся».

https://www.instagram.com/p/B0y3l_7J3gJ/

В комментариях пользователи поблагодарили рок-певца за визит.

«Спасибо за шоу, которое было буквально чем-то отличным от всего, что я видел и слышал раньше. Надеюсь увидеть Санкт-Петербург в списке тура стадиона 2020 года», — пишет в комментариях под постом ant.lvov.

«Спасибо, Гений! Возвращайся скорее!», — просит hhappinessandlove.

«Пока ты лучший! Мы ждем тебя снова в Москве и Санкт-Петербурге! Иначе мы все приедем в Германию!», — предупреждает elenka_me.

Концерт группы Rammstein состоялся 2 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Во время выступления публика увидела файер-шоу, которое жители города по ошибке приняли за пожар.

Читайте также: Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар