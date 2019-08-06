Москва, , 14:55 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Елены Клименко заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы. Документа опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Назначить Клименко Елену Сергеевну на должность заместителя начальника Главного контрольного управления города Москвы», — говорится в тексте.

Служебный контракт заключен сроком на пять лет.

Клименко освобождена от должности заместителя начальника Главного управления города Москвы — начальника управления контроля предоставления государственных услуг. Из биографии, опубликованной на официальном сайте, следует, что она работала в этой должности около пяти лет — с 22 декабря 2014 года.

Руководит Главным контрольным управлением Евгений Данчиков.