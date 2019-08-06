Бишкек, , 14:51 — REGNUM

Филиал Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) в Киргизии могут открыть в городе Оше. Об этом 6 августа заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает издание 24.kg.

По его словам, предварительная договоренность достигнута на встрече с министром образования и науки Киргизии Гульмирой Кудайбердиевой. «Переговоры показывали, что киргизская сторона готова к открытию», — отметил Садовничий.

По его словам, на первоначальном этапе планируется открыть три факультета: математики, филологии и геологии. Ректор добавил, что МГУ не ставит задачи зарабатывания денег на своих филиалах, поэтому обучение в университете будет бесплатным.

Напомним, 22 июля в министерства образования и науки Киргизии сообщили, что филиал МГУ планируют открыть в республике в 2020 году. Глава ведомства Гульмира Кудайбердиева отмечала, что открытие филиала внесено в повестку межправительственных встреч.

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