Вашингтон, , 15:06 — REGNUM

Стример с Twitch Эмили Белло подвергла критике политику стримингового сервиса Mixer. По правилам, пользователям запрещается оголять части своего тела во время прямых трансляций, сообщил сайт Gamesindustry.biz 5 августа.

Согласно политике Mixer, стримерам запрещено оголять даже плечи и живот. Белло назвала такой подход «архаичным и отсталым». Представители платформы связались со стримером и пообещали рассмотреть новые методы оценки контента.

Ранее стримеры Twitch проводили акцию SlutStream для борьбы с харассментом и оскорблением женщин в интернете. Девушки хотели «лишить силы» оскорбление, которое легло в название акции и дать женщинам возможность одеваться по своему усмотрению.

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