Ярославль, , 14:49 — REGNUM

Село Вятское Ярославской области будет претендовать на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал основатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров.

Вятское ИКК «Вятское»

Инициативу историко-культурного комплекса поддержало правительство области, Министерство культуры России и Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

«В России до сих пор нет сел или деревень, включенных в списки Всемирного наследия. Мы надеемся стать первыми. Эту идею мне предложил известный ярославский эксперт в области культурного наследия Юрий Аврутов. Мы подумали и решили — а почему бы нет? К работе над обоснованием заявки мы привлечем ярославских и московских экспертов, которые имеют подобный опыт. До конца года планируем сформировать заявку. Подают ее в ЮНЕСКО Министерство культуры и Министерство иностранных дел. Уникальность Вятского будем обосновывать тем, что здесь сохранились уникальные объекты сельского зодчества», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Жаров.

Первым шагом в этом направлении станет включение Вятского в перечень достопримечательных мест федерального значения. Многие документы этой процедуры схожи с требованиями ЮНЕСКО.

В Ярославской области лишь один объект включен в список Всемирного наследия — это исторический центр Ярославля. Также ранее власти планировали пополнить этот список Ростовским кремлем XVII века и Спасо-Преображенским собором Переславля XII века. Но заявки на эти объекты пока не отправлены.

«Мы не являемся государственной структурой, поэтому, надеюсь, все будет сделано достаточно быстро. Интересы ЮНЕСКО в России представляет ИКОМОС, который уже одобрил нашу идею. Надеемся, что все у нас получится», — считает Олег Жаров.

Село Вятское ранее было первым включено в список «Самых красивых деревень России». Историко-культурный потенциал села стал основой для его возрождения в начале XXI века. Сейчас в Вятском действует более 10 музеев, сюда активно приезжают туристы и новые жители. Многие исторические здания восстановлены. В селе из 114 зданий 53 — объекты культурного наследия.

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