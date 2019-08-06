Симферополь, , 14:40 — REGNUM

В администрации Симферополя пообещали изменить проект капитального ремонта дорог центральных улиц города, первоначальный вариант которого предполагал массовый снос деревьев и вызвал бурю общественного негодования. Об этом 6 августа журналистам сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«Мы хотим внести изменения в проект и настаиваем на том, что 150 деревьев не могут быть снесены, хотя, учитывая нормы, по которым был спроектирован капремонт дороги, вопросов нет. Но проектировщики не живут на этой улице, и поэтому их это не очень волнует», — отметила глава администрации.

По её словам, те деревья, которые не получится оставить, буду заменены на новые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в течение нескольких дней на улице Мира в Симферополе городские службы вырубили все зелёные насаждения. Далее, согласно опубликованному проекту реконструкции улиц, должны спилить 300 деревьев в исторической части города по ул. Карла Маркса и Александра Невского.

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