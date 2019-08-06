6 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Одна только цифра во всей этой «войне» с «игрой» остается неизвестной! Во сколько в целом обходится бюджету борьба и кадры, которые изымают, хранят, транспортируют, утилизируют изъятое «игорное» оборудование? Насколько эффективно тратятся эти деньги?

Галина Смирнова, , 14:48 — REGNUM

В октябре 2017 года ИА REGNUM освещал обстоятельства, при которых игорный бизнес активно начал уходить в тень, перетекать в соседние с Россией страны и в виртуальные сети. Тогда председатель Подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов дал оценку объема подпольного рынка, который, по его данным, превышал объем рынка до введения запрета, в результате чего бюджет понес потери. Если в 2007 году от плательщиков налога на игорный бизнес поступило 33,449 млрд рублей, в 2008-м — 27,812 млрд, то в 2009-м — 10,827 млрд рублей. Таким образом, из-за начала действия запрета на игорный бизнес вне отведенных специальных зон доходы бюджета тогда сократились почти втрое. Пик спада — более чем в 150 раз пришелся на 2010-й — 65,8 млн рублей.

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Свежие данные также не блещут высокими доходами бюджетов от легального сектора игорного бизнеса.

Как писала «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Министерства финансов Краснодарского края, за пять месяцев 2019 года налоговые доходы регионального бюджета от игорного бизнеса составили почти 200 млн рублей, тогда как в 2018 году за этот же период — свыше 255 млн рублей. Произошедшее снижение в 22% в ведомстве связывают с закрытием игорной зоны «Азов-Сити».

По данным Российской Ассоциации Игорного Бизнеса, которая проанализировала данные отчетов региональных Министерств финансов за 2018-й год, сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса Приморского края, где расположена игорная зона «Приморье», за период январь-ноябрь составила 103 млн рублей. Доходы Алтайского края за счет одного игорного объекта за третий квартал составили чуть более 33 млн рублей. От игорной зоны Калининградской области местная областная казна получила за 9 месяцев — 57 млн рублей. С января по ноябрь 2018-го года в бюджет северной столицы России — Санкт-Петербурга поступило 47,3 млн. рублей. Московской области игорный бизнес перечислил в бюджет за январь-октябрь 44 млн рублей.

Суммируя эти показатели мы получим — порядка 500 млн.рублей. Данные, пусть даже за неполный период 2018 года, явно выглядят непрезентабельно по сравнению с 2007-м годом. По всей видимости, не зря налоговые органы решили встать на «скользкую дорожку» игорного бизнеса и отследить его денежные потоки.

С 6 августа вступят в силу поправки к Федеральному закону от 26 июля 2019 г. N 239-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 21 Федерального закона «О лотереях» и статьи 51и 151 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Документ наделяет Федеральную Налоговую Службу полномочиями по совершению покупки лотерейных билетов и разрешает делать ставки в онлайн-казино, букмекерских конторах и тотализаторах. Таким образом, ФНС намерена бороться с теневыми доходами теневых игорных организаций, работающих в виртуальном пространстве.

Как сообщала «Российская газета», предполагается, что ежедневно сотрудники фискального ведомства будут делать в среднем по три ставки, для чего они будут открывать и регулярно пополнять виртуальные счета онлайн-казино и лотерей. Ссылаясь на данные ФНС газета отмечает, что контрольные закупки планируется проводить по мере поступления в ведомство информации о сайтах, нарушающих действующий в России запрет на организацию и проведение азартных игр, а также выявлять нелегальные казино, букмекерские конторы и онлайн-лотереи самостоятельно.

Получается, что теперь к контролирующим игорный бизнес органам МВД, прокуратуры и Роскомнадзора, который ежемесячно блокирует около 10 тысяч сайтов с нелегальным контентом по азартным играм, присоединились налоговики. Несмотря на блокировку незаконных сайтов, как сообщил председатель Подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов «Российской газете», они постоянно генерируют «зеркала», что усложняет борьбу с подпольными лотереями и онлайн-казино. По мнению Оганезова подключение ФНС к борьбе с онлайн-нелегалами позволит отследить все звенья финансового трафика и определить тех, в пользу кого осуществляются переводы средств.

Нововведение станет подспорьем и тем мерам, которые принимают в этом направлении банки — они блокируют денежные переводы в пользу компаний и граждан, замеченных в незаконной организации азартных игр и внесенных в перечень нарушителей. Однако, нелегалы ухищряются обходить данный банковский запрет заменой кодов платежей.

Означает ли, что ФНС не доверяет МВД в вопросах контроля деятельности игорной сферы? Взаимодействовать с МВД ФНС все-таки придется. Как уточнили изданию в фискальном ведомстве, по итогам контрольных закупок налоговая служба будет не только инициировать блокировку ресурсов нарушителей и вносить данные об организаторах нелегальных азартных игр в специальный перечень, но и передавать материалы по ним в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Совершенно очевидно, что после ужесточения законодательства легальные доходы игорной сферы перетекли в нелегальные и оттого этот рынок стал более привлекательным не только для самих его участников, в том числе игроков, ведь запретный плод более сладок, но и для контролирующих органов.

Как сообщил анонимный источник, даже приобретена дорогостоящая программа для мониторинга азартных игр. Понятное дело — данные вложения необходимо окупать, а значит и борьба с нелегальным игорным бизнесом все больше дорожает.

Как пояснил ИА REGNUM Николай Оганезов, наиболее эффективным методом борьбы с нелегальным сегментом могло бы стать создание для клиентов этой сферы аналогичных условий в легальном секторе. Недавно для букмекерских контор и тотализаторов законодательством был введен упрощенный порядок идентификации взамен сложной двойной. Но, по его словам, этих мер недостаточно — игроки по-прежнему предпочитают нелегальный сегмент — в силу высокой ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), распространяемой на выигрыш, тогда как у иностранного ресурса не такое жесткое налогообложение. При этом, уточняет Оганезов, российский игрок платит НДФЛ со своего выигрыша независимо от того, что он мог перед выигрышем много раз проиграться. Было бы справедливым, считает председатель Подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам, установить игроку налоговую плату с положительной разницы от выигрыша, полученную за определенный период времени — год, квартал.

Несмотря на вступление новвоведений, расширяющих полномочия ФНС с 6 августа, приступить к реальным контрольным закупкам сотрудники ведомства смогут только после того, как будут разработаны и приняты подзаконные нормативные акты, подчеркивает «Российская газета», ссылаясь на информацию, полученную от ФНС.

В правительстве, которое выступило автором поправок, подсчитали, что на финансирование проверок потребуется около 533 тысяч рублей в год. Деньги будут выделяться из федерального бюджета «в пределах ассигнований, предусмотренных налоговой службе на осуществление деятельности в установленной сфере».

Одна только цифра во всей этой «войне» с «игрой» остается неизвестной! Во сколько в целом обходится бюджету борьба и кадры, которые изымают, хранят, транспортируют, утилизируют изъятое «игорное» оборудование? Насколько эффективно тратятся эти деньги?