Тюмень, , 14:33 — REGNUM

Правоохранительные органы выдворили из Тюменской области десять граждан Узбекистана, незаконно проживающих на территории России. Об этом сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве уточнили, что все граждане Узбекистана находились без должных документов на временном проживании, нарушая режим пребывания иностранных граждан.

5 августа судебные приставы доставили граждан Узбекистана в аэропорт «Рощино» и передали сотрудникам пограничной службы, которые отправили нарушителей в Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года из России было выдворено более 72 тыс. иностранных граждан. Подразделениями МВД по делам миграции за год выполнено около 430 тыс. мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства.

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