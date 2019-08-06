Оренбург, , 14:32 — REGNUM

Пенсионерка из Оренбурга стала жертвой телефонных мошенников. Женщина перевела обманщикам почти 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, пожилая жительница областного центра обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули на 930 тыс. рублей.

Женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником московской контрольно-ревизионной комиссии. Он проинформировал о том, что оренбурженке положена компенсация за вред здоровью, который нанесен фальшивыми лекарствами. Он также сообщил, что эти лекарства пенсионерка купила в ноябре 2018 года, а в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.

От женщины требовалось оплатить страховку. Затем ей звонили еще несколько раз и просили оплатить ряд услуг, и оренбурженка вновь перечисляла деньги в надежде получить компенсацию в 2 млн рублей.

В результате оренбургская пенсионерка осталась без кровных 930 тысяч рублей и обещанную компенсацию в 2 млн рублей не получила. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Личности мошенников устанавливаются.