Вашингтон, , 15:02 — REGNUM

Американская ассоциация производителей программного обеспечения и видеоигр (ESA) опровергла недавнее заявление Дональда Трампа о том, что видеоигры пропагандируют насилие. Об этом сообщил портал Game Informer 5 августа.

Как сообщают представители ESA, научные исследования показали, что нет никакой связи между видеоиграми и насилием. Более того, игры помогают развитию технологий, образовательных систем и медицины. Также эксперты призвали родителей, которые волнуются из-за содержания игр, воспользоваться сервисом ParentalTools. С его помощью можно изучить игры, в которые играют их дети.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что видеоигры пропагандируют насилие и назвал их одной из причин массовой стрельбы США. После заявления Трампа акции крупнейших компаний-разработчиков игр (Activision Blizzard, Take-Two Interactive Software и Electronic Arts) упали на 5%.

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