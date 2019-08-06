Москва, , 14:36 — REGNUM

Добывающие отрасли в России начали показывать темпы роста, близкие к нулю. Об этом сообщается в мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

«Во втором квартале 2019 года в добывающей отрасли и в производстве электроэнергии, газа и воды сохранились близкие к нулю темпы роста. Обрабатывающий сектор, показавший рост в начале года, по итогам второго квартала тоже перешел к нулевым темпам роста», — указано в сообщении.

Эксперты отметили, что агрегированный показатель выпуска по промышленности в целом показал медленный рост.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ ускорились темпы снижения численности рабочей силы.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения