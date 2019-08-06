Великий Новгород, , 14:24 — REGNUM

В Великом Новгороде по итогам обследования состояния всех десяти городских мостов и путепроводов принято решение провести профессиональную техническую экспертизу двух объектов, которые вызывают «наибольшую тревогу» у специалистов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, это путепровод, соединяющий проспект Мира с Сырковским шоссе, и путепровод по Лужскому шоссе.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин поручил провести такую экспертизу в ближайшее время. На время проведения работ скорость движения на этих путепроводах будет ограничена.

В целом комиссия, в состав которой были включены специалисты по безопасности дорожного движения, по строительству мостов и дорог и технические эксперты, сделала вывод, что большинство из городских мостов и путепроводов требуют ремонта, при этом капитальный ремонт предстоит в ближайшее время только Колмовскому мосту.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле новгородцы разместили в социальных сетях фотографии плачевного состояния путепровода по Лужскому шоссе, на которых были видны сплошные дыры в его асфальтовом покрытии, после чего назвали этот виадук «мостом имени Бусурина». В тот же день власти заявили о начале ямочного ремонта путепровода.

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