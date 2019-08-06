Москва, , 14:23 — REGNUM

Посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприади получил награду от неправительственной индонезийской организации MURI за проведение фестиваля Индонезии в Москве, сообщает Antaranews.

Основатель организации Джая Супрана при вручении награды в Москве 5 августа заявил, что даже жители России признали, что индонезийский фестиваль стал крупнейшим мероприятием, проводимым иностранным государством в Москве.

Известно, что работа неправительственной индонезийской организации MURI заключается в сборе индонезийских рекордов и вручении наград за выдающиеся достижения индонезийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 4 августа в Москве прошел фестиваль Индонезии.

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