Чебоксары, , 14:20 — REGNUM

Чувашия примет участие во всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты тестирования будут работать в пяти городах с 8 по 10 августа, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Чувашии.

Республика станет 16-м участником второй всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в рамках которой в регионах работают мобильные пункты тестирования. Они устанавливаются в общественных местах, и все желающие могут сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, получить дотестовую и послетестовую консультации. В Чувашии мобильные пункты будут работать в пяти городах: 8 августа — в Алатыре, 9 августа — в Шумерле, 10 августа — в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше.

Отметим, что акция стартовала в России 17 июня и завершится 5 ноября.

По данным республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в Чувашии в I полугодии 2019 года выявлено 165 новых случая ВИЧ-инфекции — против 161 случая за тот же период 2018 года. Всего с начала регистрации выявлено и зарегистрировано 3095 ВИЧ-инфицированных, из них умерли 804 человека, в том числе в стадии СПИД — 228.