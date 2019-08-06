Москва, , 14:25 — REGNUM

В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы. Соответствующие выводы содержатся в мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

Так, в первые три месяца 2019 года численность рабочей силы сократилась почти на 800 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению со снижением всего на 0,1 млн за весь 2018 год. Базовая причина этого процесса, по мнению экспертов, заключается в старении населения РФ, в результате чего уменьшается численность населения в основных рабочих возрастах.

«В принципе сокращение рабочей силы происходит еще с 2016 года, но сейчас процесс ускорился. При этом именно теперь достигнут предел экономической активности населения в основных трудовых возрастах. Дальнейший рост возможен, в первую очередь, за счет более активного выхода на рынок труда людей старшего возраста», — отмечено в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, Институт Гайдара и РАНХиГС сообщили, что за последние 10 лет приток мигрантов в Россию растёт рекордными и даже аномальными темпами.

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