Село Капустин Яр, Астраханская область, , 14:17 — REGNUM

В Астраханской области ликвидируют площадку для космических пусков на полигоне «Капустный Яр», сообщило 6 августа РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Полная ликвидация космодрома должна завершиться к концу 2020 года. Оборудование для пуска ракет-носителей демонтируют, а земли рекультивируют.

Космические пуски осуществлялись на полигоне до 2008 года. Сейчас «Капустин Яр» выступает в качестве научно-испытательного полигона для образцов оружия в интересах различных видов и родов войск Вооружённых сил РФ. В 2016 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что площадку не будут превращать в космодром, потому что у государства нет такой необходимости.

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