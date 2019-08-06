Донецк, 6 августа 2019, 14:19 — REGNUM
Командование так называемой Операции объединённых сил (ООС) пытается снизить недовольство среди украинских силовиков, заявил 6 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
По данным разведки народной милиции ДНР, в 56-й бригаде ВСУ работает комиссия, которая прибыла после многочисленных жалоб боевиков на плохие условия проживания
Он также рассказал, что боевики 53-й бригады ВСУ, расквартированной в Дзержинске, многократно жаловались на испорченные продукты, которыми их кормили.
Следственная группа СБУ и прокуратуры задержала начальника продовольственной службы бригады, который предположительно менял качественные продукты на просроченные по предварительному сговору с местными торговцами.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинское командование приняло решение направить в 14-ю бригаду ВСУ группу психологов и наркологов, чтобы пресечь массовые злоупотребления алкоголем.
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