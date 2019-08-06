Донецк, , 14:19 — REGNUM

Командование так называемой Операции объединённых сил (ООС) пытается снизить недовольство среди украинских силовиков, заявил 6 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

По данным разведки народной милиции ДНР, в 56-й бригаде ВСУ работает комиссия, которая прибыла после многочисленных жалоб боевиков на плохие условия проживания

«Оккупанты жалуются, что домостроения, захваченные у местных жителей, не соответствуют минимальным их требованиям — разбиты окна, нет освещения и т.п. Кроме этого командование бригады не выделяет материальных средств для улучшения условий», — рассказал Безсонов.

Он также рассказал, что боевики 53-й бригады ВСУ, расквартированной в Дзержинске, многократно жаловались на испорченные продукты, которыми их кормили.

Следственная группа СБУ и прокуратуры задержала начальника продовольственной службы бригады, который предположительно менял качественные продукты на просроченные по предварительному сговору с местными торговцами.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинское командование приняло решение направить в 14-ю бригаду ВСУ группу психологов и наркологов, чтобы пресечь массовые злоупотребления алкоголем.

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