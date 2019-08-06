Бужумбура, , 14:45 — REGNUM

Более 1,8 тыс. человек погибли в результате вспышки малярии в Бурунди с начала 2019 года. Об этом, как передает Daily Mail, говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГД).

Согласно данным ООН, в 2019 году в Бурунди было зарегистрировано 5,7 миллиона случаев малярии, что примерно равно половине всего населения страны. Так, в период с 1 января по 21 июля в Бурунди от заболевания, переносчиками которого являются комары, умер в общей сложности 1801 человек.

Отмечается, что власти страны до сих пор не объявили о введении режима чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что вспышка уже в мае текущего года превысила «эпидемические пропорции».

«Национальный план реагирования на вспышку малярии, который в настоящее время проходит проверку, выявил нехватку людских, материально-технических и финансовых ресурсов для эффективного реагирования», — говорится в последнем еженедельном бюллетене УКГД.

Отмечается, что Бурунди, одна из беднейших стран региона, граничит с ДР Конго, где вторая по величине вспышка лихорадки Эбола в истории унесла жизни более 1800 человек.