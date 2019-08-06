Ялта, Крым, , 14:14 — REGNUM

Судно на подводных крыльях «Комета», курсирующее между Севастополем и Ялтой, перевезло в июле почти 11 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM 6 августа сообщили в пресс-службе компании «Морские скоростные пассажирские перевозки». Всего, по данным специалистов, с начала лета перевезено 20 тысяч пассажиров.

«Комета» перевезла в июле более 10,7 тысяч пассажиров. Это на 20% выше запланированных показателей. Средняя загрузка по всем рейсам составила 90%», — отметили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был открыт первый морской туристический маршрут «Паруса Боспора», соединивший Крым и Краснодарский край. Его протяжённость составляет 200 морских миль, или около 360 километров. В каждом городе туристы могут посетить памятники и музеи античной эпохи, включенные в турпроект «Золотое кольцо Боспорского царства».

Подробнее: Крым и Краснодарский край соединили «Парусами Боспора»