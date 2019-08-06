Москва, , 14:13 — REGNUM

Семейная пара, которая пришла на несанкционированный митинг в Москве 27 июля с годовалым сыном, может быть лишена родительских прав. Именно на этом настаивает столичная прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, соответствующее заявление уже направлено в суд.

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«В ходе митинга родители передали малолетнего ребёнка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», — говорится в сообщении прокуратуры.

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В ведомстве пояснили, что таким образом, супруги, эксплуатируя ребёнка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына.

Напомним, в настоящее время в отношении Сергея Фомина, который использовал в качестве «живого щита» чужого ребёнка, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля оппозиция попыталась устроить несогласованный с властями Москвы митинг у здания столичной мэрии. В ходе мероприятия сотрудниками полиции были задержаны более тысячи человек.

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