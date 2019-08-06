Уральск, Казахстан, , 14:11 — REGNUM

Около 4 тыс. жителей Уральска остаются без света из-за последствий ураганного ветра, передает 6 августа телеканал «Хабар 24» со ссылкой на руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Миржана Нуртазиева.

По его словам, 5 августа из-за ураганного ветра деревьями завалило несколько участков автодороги. Кроме того, деревья упали на газопроводы и тротуары.

В электрических сетях Уральска зафиксировано 105 обрывов проводов. На восстановительных работах задействовано 10 монтажных бригад. Отмечается, что из-за сбоев в электроснабжении прекращена подача воды в новые дома одного из микрорайонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2019 года в системе электроснабжения Алма-Аты произошел масштабный сбой. Причиной нештатной ситуации стала авария на электрических сетях АО «АЖК» в районе подстанции «Ерменсай».

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