Ставрополь, , 14:09 — REGNUM

Меры безопасности в Ставропольском крае будут усилены в период проведения массовых мероприятий в августе и сентябре, в том числе Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук», Дня знаний, Дня Ставропольского края и других населенных пунктов субъекта, а также в единый день голосования 8 сентября.

Такое поручение отдал губернатор края Владимир Владимиров в ходе заседания по обеспечению безопасности, сообщила 6 августа его пресс-служба.

«Необходима самая серьёзная организационная проработка, чтобы все мероприятия прошли без происшествий, чтобы ставропольцы и гости края чувствовали себя защищёнными», — обратился к участникам заседания Владимир Владимиров.

В ходе совещания было сказано, что в период массовых мероприятий безопасность жителей региона и его гостей будут обеспечивать несколько тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, им в помощь будут привлечены представители охранных предприятий и казачества.

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