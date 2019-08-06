Великий Новгород, , 14:05 — REGNUM

В Хвойнинской Центральной районной больнице (ЦРБ) Новгородской области пациенты стационара не обеспечивались лекарства в полном объёме, а в процедурном кабинете терапевтического отделения хранился лекарственный препарат с истекшим сроком годности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 августа, в прокуратуре региона по итогам проверки в больнице.

Кроме того, выяснилось, что пациенты больницы не получали медицинские бахилы бесплатно. Это также является нарушением федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», отметили в прокуратуре.

Главному врачу Хвойнинской ЦРБ прокурор вынес представление. По данным ведомства, по результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а руководство учреждения принимает меры, чтобы устранить нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения Новгородской области накопили многомиллионные долги, для погашения которых региону потребовалась субсидия из федерального бюджета. Губернатором Новгородской области Андреем Никитиным была поставлена задача, чтобы к 1 августа 2019 года все учреждения здравоохранения рассчитались с долгами.

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