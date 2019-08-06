Москва, , 14:04 — REGNUM

Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супругов, пришедших с малолетним ребёнком на несогласованный митинг 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пара пришла на акцию протеста с годовалым сыном. В прокуратуре отметили, что у отца ребёнка нет права голосования на столичных выборах из-за отсутствия постоянной регистрации.

Во время митинга семья передала сына другому человеку, подвергнув мальчика опасности. Это действие «повлекло причинение ему физического и морального вреда». В прокуратуре считают, что родители злоупотребили своими правами в ущерб интересов ребёнка. Это стало основанием для заявления в суд о лишении родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, административный арест наложен на 109 человек по итогам двух протестных акций в Москве.