Вашингтон, , 14:08 — REGNUM

Администрация сайта YouTube удалила аккаунт 14-летней американки с ником Соф (Soph) за публикацию роликов с критикой мусульман, сексуальных меньшинств и представителей других национальностей. Об этом сообщает Buzzfeed News.

Отмечается, что девочка, на канал которой подписались около 1 млн человек, трижды нарушила правила сайта за последние три месяца. Администраторы закрыли канал после того, как 31 июля на нем вышел ролик с критикой ЛГБТ и призывом к насилию, отсылающим к «манифесту» террориста, устроившего стрельбу в новозеландском Крайстчёрче.

Ранее Соф не раз публиковала скандальные ролики. Так, в этом году она угрожала убить генерального директора YouTube Сьюзен Войчицки, заявив, что появится на пороге её дома с оружием через «семь минут».

После отключения канала Соф опубликовала в «твиттере» своё фото с винтовкой, пообещав явиться в штаб-квартиру сайта. Позже она добавила, что пошутила.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователям соцсети Instagram пообещали возможность незаметно скрывать комментарии нежелательных персон. Молодые люди часто сталкиваются с издевательствами в сети, пояснил глава компании Адам Моссери.

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