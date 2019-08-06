Севастополь, , 14:01 — REGNUM

Судном на подводных крыльях «Комета», курсирующим по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь, в июне — июле 2019 года воспользовались 20 046 пассажиров, сообщает 6 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что средняя загрузка за два месяца составила 90%. Из Ялты в Севастополь на судне совершили поездки 5627 пассажиров. Это более чем на 10% превышает пассажиропоток в обратном направлении.

«Спрос на перевозки ожидаемо растет: средняя населенность в июле увеличилась до 90% с 72% в июне. Август — самый пик туристического сезона в Крыму. Сейчас билеты продаются полностью на несколько дней вперед», — отметил генеральный директор компании «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Напомним, скоростное судно на подводных крыльях отправилось в первый коммерческий рейс между Севастополем и Ялтой 30 июля 2018 года В первом запуске «Кометы» принял участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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