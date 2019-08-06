Москва, , 14:20 — REGNUM

В Москве планируют построить порядка 80 новых станций до конца 2027 года. Об этом заявил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«До 2024 года будет построено 135 км линий метро и 55 станций. Перспектива до 2027 года включительно даёт нам возможность построить ещё 23 станции и порядка 50 км путей», — цитирует чиновника агентство «Москва».

По его словам, протяжённость линий столичной подземки до конца 2023 года увеличится в два раза. Таким образом, 90% москвичей получат станции метро в пешей доступности.

Напомним, ранее Хуснуллин заявил, что станция метро «Шереметьевская» будет введена в эксплуатацию в 2022 году и станет одной из самых глубоких станций столичного метрополитена.