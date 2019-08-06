Аургазинский район, , 13:57 — REGNUM

В Аургазинском районе Башкирии на озере в селе Толбазы зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Массовый замор рыбы подтвержден сотрудниками спасательного ведомства при выезде на место происшествия. Для отбора проб воды на место направлена передвижная лаборатория, также взяты на исследования материалы погибшей рыбы.

Администрация района проводит мероприятия для установления причин гибели рыбы. Жители села информированы о запрете купания и рыбной ловли на озере, а также выводу к водоёму домашней птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массовой гибели рыбы на реке Изяк проводит проверку природоохранная прокуратура республики. Специалисты Росрыболовства зафиксировали гибель 559 особей рыбы нескольких видов. По предварительным данным, в реку попали стоки от производственной деятельности одного из расположенных неподалеку предприятий. Врио главы Башкирии Радий Хабиров обвинил неназванных чиновников в замалчивании ситуации.