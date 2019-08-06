Львов, Украина, , 13:58 — REGNUM

В районе села Запытов Львовской области Украины перевозчики перекрыли международную трассу Киев-Чоп. Об этом сообщило 6 августа информационное агентство «УНН».

По данным журналистов, около 70 человек ходят по пешеходному переходу, протестуя против задержек выдачи разрешений на выезд грузовиков за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ДНР шахтёры перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по заработной плате.

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