Хараре, , 13:55 — REGNUM

В Зимбабве на 70 году жизни скончался драматург Стивен Чифуньис, передает ВВС Africa.

Он был важной фигурой в культуре Зимбабве и несколько лет занимал пост постоянного секретаря по вопросам образования, спорта и культуры в правительстве страны.

Отмечается, что Чифуньис начал свою карьеру в изгнании из Замбии в 1970-х годах, вернувшись в страну лишь после обретения ей независимости в 1980 году.

По данным Amazon, он написал 73 пьесы, 63 из которых были сыграны на сцене, радио и телевидении в Замбии, Зимбабве, Швеции, ЮАР, Малави, Индии и Великобритании.

Резюме, размещенное на веб-сайте ЮНЕСКО в 2010 году, показывает, что многие из его сценариев в 1970-х годах транслировались на телевидении Замбии, а с 1990-х ставились на сцене театральной компанией «Rooftop Promotions» в Зимбабве.

Чифуньис был соучредителем Детской мастерской исполнительских искусств (Chipawo) в 1989 году, которая вырастила многих африканских звезд театра и кино, таких как актриса Данаи Гурира, сыгравшая в «Черной пантере».

Один пользователь Твиттера из Зимбабве назвал драматурга «настоящим героем Зимбабве», а другой — «библиотекой знаний».