Тюмень, 6 августа 2019, 13:40 — REGNUM
В Тюмени 91-летнюю труженицу тыла, умершую в пансионате, похоронили в чёрном пакете для мусора. Об этом заявили неравнодушные тюменцы в социальных сетях. Департамент социальной защиты Тюменской области проведёт служебное расследование, сообщает 72.ru.
Обитатели тюменского пансионата на Минской, 86, где жила умершая, сообщили, что тело 91-летней труженицы тыла Анны Бусыгиной запечатали в чёрный мусорный мешок, положили в гроб и закопали.
В департаменте социальной защиты Тюменской области констатировали, что у усопшей не было родственников, она не позаботилась о своём последнем пути, то есть не оставила «похоронных» денег. И сообщили, что труженице тыла Анне Бусыгиной был предоставлен гроб, место на кладбище и поставят памятник на средства областного благотворительного фонда «Благодарение победителям». По факту публикации в СМИ и сообщениям в социальных сетях ведомство проведёт служебную проверку.