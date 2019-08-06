Матарам, Индонезия, , 13:29 — REGNUM

Центральное статистическое агентство индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара опубликовало данные об индексе демократии в индонезийской провинции в 2018 году, сообщает Antaranews.

Индекс демократии в провинции Западная Нуса-Тенгара в 2018 году снизился с 76,04 до 73,63 пунктов.

«Достижение демократических результатов в Индонезии по-прежнему находится на среднем уровне», — заявил руководитель отдела социальной статистики центрального статистического агентства Аририф Чандра Сетаван.

По его словам, уровень свободы упал на 1,12 пункта с 79,40 до 78,28, а уровень демократических институтов сократился на 7,87 пунктов с 93,98 до 86,11.

«В 2018 году из 28 показателей индекса демократии в 17 индонезийская провинция достигла хороших результатов, набрав в каждой категории выше 80 пунктов», — добавил Аририф Чандра Сетаван.

Напомним, наиболее крупными острова индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара считаются Ломбок и Сумбава. В начале 2000-х ООН охарактеризовал эту провинцию как наименее развитой частью Индонезии.