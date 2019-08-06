Вашингтон, , 13:31 — REGNUM

Сотни жителей Соединенных Штатов вышли на акцию протеста против оружейного лобби, об этом 6 августа сообщает телеканал WUSA9.

К манифестации присоединилась конгрессмен Дженнифер Уэкстон, целью организаторов мероприятия стало привлечение внимания к деятельности Национальной стрелковой ассоциации, поддерживающей свободное ношение оружия.

Представители организации, защищающие 2-ю поправку к конституции страны, подвергаются критике в США после очередного случая стрельбы, в которой гибнут люди.

Сторонники свободного ношения оружия подчеркивают, что не «оружие убивает людей», а другие люди, поэтому отмена второй поправки не решит проблему.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа в штатах Огайо и Техас произошли два инцидента с применением огнестрельного оружия, в результате чего погибли свыше 30 человек. Данные преступления вновь оживили споры между демократами и республиканцами относительно свободного ношения оружия в США.

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