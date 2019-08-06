Чита, , 13:21 — REGNUM

В Забайкальском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Урлук. Красночикойского района. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 42-летний мужчина проходит по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, с причинением крупного ущерба» (ч. 2 ст. 261 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае МВД России обнародовало причину одного из пяти пожаров в Забайкалье. Тогда сообщалось, что возгорание лесного массива вблизи села Урлук устроил местный житель, который пас в поле скот и разжёг костер для приготовления пищи.

Как уточнили в прокуратуре, в ходе предварительного расследования мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красночикойский районный суд.

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