Челябинск, , 13:17 — REGNUM

В Челябинске бывший сотрудник ГИБДД осуждён за взятку. Преступление было совершено в августе 2018 года, сообщили журналистам в областном управлении СКР.

Размер взятки составил 20 тыс. рублей. Получил сотрудник её от местного жителя, который попался ему будучи лишённым прав и с поддельным водительским удостоверением.

Факт взятки выявили сотрудники полиции. Экс-сотрудник получил по приговору суда три года условно. Также ему запрещено в течение трёх лет занимать посты в органах власти.