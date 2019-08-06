п. Сосновское, 6 августа 2019, 13:16 — REGNUM
Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована в Сосновском районе на территории общества охотников и рыболовов «Исток». Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Марий Эл.
На указанной территории в ходе территории был обнаружен труп дикого кабана. Генетический материал вируса АЧС был выявлен в ходе лабораторных исследований.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий необходимых для купирования очага опасной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении очага АЧС в Вадском районе стало известно 12 июля. С 15 июля на территории района действует карантин. У дикого кабана, добытого на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества, лабораторно выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. К настоящему моменту очаги зарегистрированы на территории пяти районов Нижегородской области.
Читайте также: Нижегородским грибникам ограничили въезд в леса Вадского района из-за АЧС