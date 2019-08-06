Лос-Анджелес, США, , 14:57 — REGNUM

Американский композитор Альф Клаузен, работавший над мультсериалом «Симпсоны» в течение 27 лет, подал в суд на компанию FOX. Мужчина утверждает, что его уволили по причине «предполагаемой инвалидности и возраста», сообщило Variety 5 августа.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Клаузен обвинил FOX в дискриминации по возрасту и неправомерном увольнении. Сейчас ему 80 лет. Мужчина закончил работать над сериалом в 2017 году, тогда продюсеры сказали ему, что «шоу решило пойти в другом направлении». В FOX пока никак не прокомментировали заявление Клаузена.

Альф Клаузен работал над «Симпсонами» в течение 27 лет. Он создал музыкальные композиции в общей сложности для более 560 эпизодов, а также получил за них две премии «Эмми». Последний эпизод, над которым работал американец — третья серия 29-го сезона.

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