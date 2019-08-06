Сеул, 6 августа 2019, 13:53 — REGNUM
Количество пользователей сетей 5G в Южной Корее достигло 1,5 млн человек. Людям нравится новый тип связи, сообщил портал Gizchina 5 августа.
Соединение стало быстрее: высокая скорость передачи данных выгодно отличает 5G от своего предшественника. Возвращаться к 4G никто не хочет.
По мнению аналитиков, к концу 2019 году доля пользователей 5G может достичь 4 млн человек. Коммерческая сеть 5G была запущена в апреле 2019 года: Южная Корея стала первой страной, которая поддержала инновацию. Потребовалось 70 дней, чтобы количество пользователей достигло 1 млн.
1 августа 2018 года количество пользователей 5G в Южной Корее достигло 1,3 млн человек.
Читайте также: Названо число абонентов сети 5G в Южной Корее
Читайте ранее в этом сюжете: Володин видит перспективы Союзного государства кроме отмены роуминга