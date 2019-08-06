Кудымкар, Пермский край, , 13:05 — REGNUM

В Пермском крае Росимуществу переданы монеты, которые конфискованы в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ведомство должно их уничтожить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Стилизованные под антиквариат 80 монет 32-летний уроженец Пензенской области, находясь в Кудымкаре, преподнес местному жителю как исторические и продал за 30 тыс. рублей. При этом мошенник знал о том, что никакой ценности монеты не представляют.

Для покупателя мужчина сочинил легенду, согласно которой нашел клад при строительстве дома в Кудымкаре. Однако обман раскрылся, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Мошеннику назначили наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей. Кроме того, все монеты были конфискованы.