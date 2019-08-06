Сеул, , 13:15 — REGNUM

В Южной Корее провели исследование на тему дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с использованием арендованных автомобилей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Hyundai Marine & Fire Insurance.

Согласно данным страховой компании, в течение 2018 года в стране произошло 3 776 ДТП с арендованными автомобилями. Известно, что 26,2% аварий произошли летом, среди них 10% — в августе.

Специалисты также отметили, что 32,2% дорожно транспортных происшествий произошли при участии молодых людей в возрасте от 20 лет, 27% аварий — в возрасте от 30 лет, 22% — в возрасте от 40 лет, 12,1% — в возрасте от 50 лет, 6,7% — в возрасте от 60 лет.

Кроме того, число людей, погибших в авариях с арендованным автомобилем, составило 1,8 человека на 100 аварий, однако в летний период данный показатель увеличивается до 2,23 человек на 100 аварий.

«Чаще всего люди арендуют автомобили на короткий промежуток времени, поэтому, зачастую, водитель впервые садиться за руль другой модели транспортного средства. Кроме того, во время курортного сезона количество автомобилей на дороге увеличивается и вероятность попасть в аварию возрастает, — сообщили представители Hyundai Marine & Fire Insurance. — Мы настоятельно рекомендуем перед тем как сесть за руль арендованного автомобиля, по возможности, заранее узнать как работает тот или иной вид транспортного средства, а также уделять повышенное внимание безопасной езде на дорогах».