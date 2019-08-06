Москва, , 13:03 — REGNUM

Депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») обратился к главе Минтранса Евгению Дитриху с предложением разрешить продажу субсидируемых билетов через интернет, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Cамолет (сс) gustavmelin0

«Что делать людям, если в их регионе кассы нет? Жители Великого Новгорода (а это все-таки административный центр) не могут воспользоваться своим правом — либо езжайте в Питер или Москву, либо покупайте билет по полному тарифу. Это абсурдно», — полагает депутат.

По мнению парламентария, было бы справедливо разрешить покупку билетов на субсидируемые рейсы при помощи портала госуслуг — так пассажиры смогут подтвердить свое право на «льготные» билеты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2019 года.

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