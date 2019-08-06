Петропавловск, Казахстан, , 13:02 — REGNUM

Акимат (администрация) Северо-Казахстанской области приобрел на бюджетные деньги легковой автомобиль Е-класса за 17 млн тенге ($44 тыс.), сообщает издание «Петропавловск News».

Отмечается, что в мае на сайте государственных закупок появилось объявление о закупке трех автомобилей на общую сумму 40 млн тенге ($103 тыс.), в том числе легкового автомобиля Е-класса за 18,48 млн тенге ($47,8 тыс.), автомобиля В-класса за 15,56 млн тенге ($40,2 тыс.) и С-класса за 6,08 млн тенге ($15,7 тыс.).

Победителем конкурса стало АО «Азия Авто», которое предложило автомобили за 17,033 млн тенге ($44 тыс.), 14,345 млн тенге ($37 тыс.) и 5,253 млн тенге ($13,6 тыс.). В акимате заявили, что поддержали отечественного производителя.

Издание отмечает, что один из дилеров «Азия Авто» продает спортивный автомобиль Kia Stinger за 17,91 млн тенге ($46,32 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление о запрете покупки и аренды импортных автомобилей через систему государственных закупок.

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